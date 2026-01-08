Ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νέας διαδικτυακής διαμάχης, μετά από κατηγορίες ότι διατηρεί δεύτερο, ανώνυμο λογαριασμό στο X.



Η υπόθεση ξεκίνησε χθες, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, όταν ο χρήστης @RamboJJ71 κατηγόρησε τον υπουργό ότι ψεύδεται για το όνομά του, ισχυριζόμενος ότι το «Άδωνις» είναι ψευδώνυμο και το πραγματικό του όνομα είναι Σπυρίδων. Ο Γεωργιάδης απάντησε δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την αστυνομική του ταυτότητα, εκδοθείσα πριν από 30 χρόνια, όπου αναγράφονται και τα δύο ονόματα: Σπυρίδων-Άδωνις.

«Είμαι βαπτισμένος και με τα δύο», έγραψε, προσθέτοντας ότι από την Α' Γυμνασίου χρησιμοποιεί το «Άδωνις» που επέλεξε ο πατέρας του. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, ο λογαριασμός @Fileleftheros23 (με όνομα «Νεοφιλελεύθερος»), απάντησε σε πρώτο πρόσωπο, υπερασπιζόμενος τον υπουργό. Αυτό προκάλεσε υποψίες ότι πρόκειται για εναλλακτικό λογαριασμό του Γεωργιάδη ή κάποιου συνεργάτη του. Εκατοντάδες χρήστες, κυρίως από αριστερούς και αντιπολιτευόμενους κύκλους, κατηγόρησαν τον υπουργό ότι χρησιμοποιεί τον λογαριασμό για να εξυπηρετεί προσωπικές πολιτικές σκοπιμότητες.





Σπύρο μπέρδεψες τους λογαριασμούς

😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/yGjPepWWtU — Megaloskouvas 🇬🇮 (@RamboJJ71) January 7, 2026





Ο Γεωργιάδης δημοσίευσε σήμερα εκτενή ανάρτηση στο X, όπου χαρακτήρισε την υπόθεση «ανύπαρκτο γεγονός» και τόνισε: «Δεν έχω δεύτερο λογαριασμό, δεν έχω σχέση με τον συγκεκριμένο». Απευθυνόμενος ειδικά στον δημοσιογράφο Γιάννη Καραμίτσο (@YannisKaramits), τον κάλεσε να κατεβάσει την «ανόητη, ψεκασμένη ανάρτησή» του, ευχόμενος «Καλή χρονιά». Παράλληλα, εξέφρασε την πολιτική του άποψη υπέρ της νομικής απαγόρευσης των ανώνυμων λογαριασμών: «Η Ελευθερία της Γνώμης πρέπει να συνοδεύεται από την ευθύνη... Κανένας ανώνυμος λογαριασμός δια νόμου και ας γράφει όποιος θέλει ό,τι θέλει αλλά αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες των λόγων του».Η διαμάχη γρήγορα εξαπλώθηκε, με δημοσιογράφους όπως ο Άρης Χατζηστεφάνου να δημοσιεύουν άρθρα όπου συλλέγουν διαγραμμένα tweets του @Fileleftheros23, τα οποία περιλαμβάνουν ύβρεις κατά πολιτικών και υπεράσπιση του υπουργείου Υγείας.



