Η τοπική κοινωνία των Σερρών παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του, ύστερα από καβγά για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος, που έχει ήδη ομολογήσει την επίθεση, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Καβγάς για ένα κορίτσι που κατέληξε σε τραγωδία

Το φονικό σημειώθηκε έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα στους δύο ανήλικους, με αφορμή –σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία– ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών ότι επιτέθηκε στον 17χρονο επειδή εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε πως το θύμα «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».

Έξω από τη Μητρόπολη το επεισόδιο – Αγωνία μέχρι τον εντοπισμό του θύματος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βράδυ της Δευτέρας ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Αρχικά υπήρξε ένταση, η οποία φάνηκε να εκτονώνεται, ωστόσο λίγο αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν εκ νέου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών. Εκεί, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο και, κατά τη διάρκεια του καβγά, να του κατάφερε ισχυρό χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα είχε δεχθεί βάναυσα χτυπήματα, οι φίλοι του δεν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε, χωρίς να ειδοποιηθεί κάποιος ενήλικος ή το ΕΚΑΒ. Αντί να ανέβει στο διαμέρισμα, κατέβηκε στο υπόγειο, όπου λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Το πρωί, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Λίγο αργότερα, η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Κηλίδες αίματος και νέες μαρτυρίες

Νέα στοιχεία προκύπτουν και από μαρτυρία νεωκόρου, ο οποίος ανέφερε ότι νωρίς το πρωί εντόπισε κηλίδες αίματος στα σκαλοπάτια κοντά στη Μητρόπολη και προχώρησε στον καθαρισμό τους, σημειώνοντας πως το σημείο αποτελεί συχνά τόπο συγκέντρωσης νεαρών τις νυχτερινές ώρες.

Ομολογία και βαρύ κατηγορητήριο

Ο 16χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε κυνική ομολογία, δηλώνοντας: «Τον χτύπησα επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να σχετίζεται με το επεισόδιο.

Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος φέρεται να είχε παραβατική συμπεριφορά ήδη από την ηλικία των 13 ετών, με προηγούμενες συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου και κατοχή ναρκωτικών.

Το θύμα της επίθεσης, ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του

Ο πατέρας του είχε αποβιώσει πριν από μερικούς μήνες, ενώ τόσο εκείνος όσο και η μητέρα του φέρονται να ήταν χρήστες ναρκωτικών. Συγγενικά πρόσωπα είχαν ζητήσει στο παρελθόν την επιμέλεια του ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σχετική απόφαση.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 17χρονου αναμένεται να εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

