Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η άφιξη του πρώτου παιδιού της νέας χρονιάς στην Ελλάδα μετατράπηκε σε είδηση. Πρόκειται για μια άτυπη δημοσιογραφική παράδοση, ένα συμβολικό γεγονός που συνήθως συνοδεύεται από ευχές, χαμόγελα και έναν τόνο αισιοδοξίας για όσα φέρνει ο καινούργιος χρόνος. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία του πρώτου μωρού του 2026 πήρε έναν πολύ διαφορετικό δρόμο.

Το πρώτο παιδί της χρονιάς στη Λέσβο, ένα υγιέστατο κοριτσάκι που γεννήθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, έγινε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης όχι για τον ερχομό του στη ζωή, αλλά για την καταγωγή της μητέρας του. Η μητέρα είναι μετανάστρια, υπήκοος Ερυθραίας, και το γεγονός αυτό στάθηκε αρκετό ώστε μια κατά τα άλλα χαρμόσυνη είδηση να μετατραπεί σε πεδίο ανεξέλεγκτου ρατσισμού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τοπικό κανάλι Aeolos TV, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, επισκέφθηκε τη μαιευτική κλινική για το καθιερωμένο φλουρί στο πρώτο μωρό της χρονιάς. Η είδηση αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως συμβαίνει πλέον σχεδόν με κάθε τοπικό γεγονός. Εκεί, όμως, άνοιξε ένας σχολιαστικός οχετός που προκάλεσε σοκ.

Ανάμεσα στα σχόλια που γράφτηκαν κάτω από την ανάρτηση, η χαρά για τη γέννηση ενός παιδιού εξαφανίστηκε, αντικαθιστάμενη από εκφράσεις μίσους και ωμής ρατσιστικής βίας. Κάποιοι μίλησαν για «αφανισμό των Ελλήνων» και «αντικατάσταση», άλλοι ζήτησαν «απέλαση» ή έγραψαν ότι «σωτηρία δεν υπάρχει για αυτόν τον λαό». Δεν έλειψαν τα σχόλια που στοχοποίησαν ευθέως το νεογέννητο με υποτιμητικούς και απάνθρωπους χαρακτηρισμούς, ούτε εκείνα που ειρωνεύτηκαν τον δήμαρχο για την παρουσία του στο νοσοκομείο, συνδέοντάς την με θεωρίες συνωμοσίας και σενάρια «προπαγάνδας».

«Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο το περιεχόμενο αυτών των σχολίων, αλλά το γεγονός ότι απευθύνονται, έστω και έμμεσα, σε ένα μωρό που μόλις γεννήθηκε. Ένα παιδί που δεν έχει προλάβει να κάνει ούτε την πρώτη του ανάσα γίνεται από την πρώτη μέρα της ζωής του στόχος μίσους, εξαιτίας του χρώματος του δέρματός του και της καταγωγής της μητέρας του», αναφέρει η Lifo.

