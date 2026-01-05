Δεν προκλήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα για την ασφάλεια του πτήσεων από το πολύωρο χθεσινό μπλακ άουτ σε σχεδόν όλες τις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων (FSF-MED), Χρύσανθος Χρυσάνθου.

Προσέθεσε ότι οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για θέμα αναβάθμισης του εξοπλισμού και πως οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κύπρο μπόρεσαν να διαχειριστούν όλες τις πτήσεις οι οποίες απέφευγαν τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς πληροφορίες για τι ακριβώς προκάλεσε το πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, από τις επαφές με ανθρώπους του χώρου προκύπτει το συμπέρασμα ότι το πρόβλημα ενδεχομένως οφείλεται σε συστήματα που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν επέφερε κανένα πρόβλημα στην ασφάλεια του πτήσεων.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν προκλήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ασφάλεια του πτήσεων, ούτε στον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά ούτε στον κυπριακό. Ο αριθμός των πτήσεων που διαπερνούσαν τον κυπριακό εναέριο χώρο αυξήθηκε σημαντικά, λόγω του ότι έρχονταν από άλλους εναέριους χώρους μέσω της Κύπρου, απέφευγαν τον ελληνικό ενόσω δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνία με τους πιλότους», προσέθεσε σχετικά.

Είπε επίσης ότι υπήρξε ακόμη ένα θέμα σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων από τον ελληνικό εναέριο χώρο σε άλλους εναέριους χώρους, καθότι όταν ένα αεροσκάφος περνά από τον εναέριο χώρο μιας χώρας στον άλλο, εκ των προτέρων ενημερώνεται η άλλη χώρα από το κέντρο ελέγχου της χώρας από την οποίο περνά το αεροπλάνο και μεταφέρει τα δεδομένα έτσι ώστε όταν φτάσει στον άλλο εναέριο χώρο, να έχουν τα δεδομένα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι το προκάλεσε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν προκλήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων», επανάλαβε.

Σε ερώτηση για την πιθανότητα εξωτερικών παρεμβάσεων, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί παρεμβολή από άλλη χώρα.

«Οι παρεμβολές συνήθως γίνονται σε ορισμένες συχνότητες, είναι δύσκολο να γίνει παρεμβολή σε όλες τις συχνότητες. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για θέμα αναβάθμισης του εξοπλισμού. Υπάρχουν και θέματα μεταξύ των ελεγκτών, των πολιτικών, είναι προβλήματα που κατά την άποψή μας δεν έπρεπε να υπάρχουν. Είναι θέματα που έπρεπε να επιλύονται από τους πολιτικούς προϊστάμενους, της πολιτικής αεροπορίας, των μεταφορών κ.τ.λ. χωρίς κωλυσιεργίες», επεσήμανε επί του θέματος.

Ερωτηθείς αν ελήφθησαν οποιαδήποτε επιπλέον μέτρα στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της βλάβης, είπε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κύπρο μπόρεσαν να διαχειριστούν όλες τις πτήσεις οι οποίες απέφευγαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, είτε από την Τουρκία, είτε από νότια, χωρίς κανένα πρόβλημα.