Σε μπλοκάρισμα συχνοτήτων από ενεργοποίηση αναμεταδοτών η οποία έγινε για τεχνικούς λόγους (πιθανή αστοχία υλικού) φαίνεται σε αυτή τη φάση να οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες από ελλαδικά ΜΜΕ, η «μαζική παρεμβολή» στην οποία αναφέρθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε ανακοίνωσή της το απόγευμα της Κυριακής.

Οι πτήσεις διεξάγονται κανονικά αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε χθες το απόγευμα. Δεδομένης της πρωτοφανούς έκτασης του φαινομένου, το περιστατικό και όλα τα πιθανά ενδεχόμενα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, ωστόσο το σενάριο της εξωγενούς παρέμβασης (κυβερνοεπίθεση ή δολιοφθορά) φαινόταν να έχει απομακρυνθεί. Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας, διετάχθη από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας της Αθήνας Αριστείδη Κορέα η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για το θέμα.

Στην ανακοίνωση της ΥΠΑ αναφερόταν πως η υπηρεσία «αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το FIR Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο “θόρυβος” που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής». Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος , ενώ σημειώνεται πως, μεταξύ άλλων, απογειώθηκε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών. Όπως είχε αναφέρει από την αρχή του περιστατικού η HuffPost στο πλαίσιο της κάλυψής του, δεν είχαν επηρεαστεί τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Παρεμβολή»

Επισημαίνεται πως η διατύπωση στην ανακοίνωση προκάλεσε αίσθηση, δεδομένου ότι μεγάλη μερίδα του ευρέος κοινού αντιλαμβάνεται την έννοια της «παρεμβολής» ως κάτι που προκύπτει από εσκεμμένη, κακόβουλη δραστηριότητα. Ωστόσο πηγές της HuffPost με γνώση επί του αντικειμένου διευκρίνιζαν πως παρεμβολή μπορεί να προκύψει και από ζήτημα καθαρά τεχνικής φύσης- χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα το ότι η ενεργοποίηση/ χρήση ασυρμάτου από κάποιον αποκλείει άλλους από το να το κάνουν την ίδια στιγμή, ή το γνωστό φαινόμενο (παλαιότερα τουλάχιστον) του επηρεασμού ηλεκτρονικών συσκευών (πχ ηχεία) όταν κάποιος χρησιμοποιούσε κοντά τους κινητά τηλέφωνα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως για να γίνει κακόβουλη/ εσκεμμένη παρεμβολή απαιτούνται συστήματα πολύ υψηλής ισχύος ή πολύ προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία απαιτούν και μεγάλη πηγή ισχύος/ ενέργειας- ειδικά για να γίνει συνεχόμενη παρεμβολή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε ανακοίνωσή της περί της αποκατάστασης του προβλήματος η ΥΠΑ ανέφερε πως «το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή “θορύβου”, προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως…Οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπογράμμισε πως «το τεχνικό ζήτημα…δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων», τονίζοντας ότι αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο. «Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων» ανέφερε, προσθέτοντας πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Έχουμε προειδοποιήσει- παλαιός ο εξοπλισμός

Σε ανακοίνωσή της χθες η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ) χαρακτήριζε την έκταση του συμβάντος «πρωτοφανή και απαράδεκτη για ένα σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας», προσθέτοντας πως «η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε “μεμονωμένο περιστατικό” ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους. Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της ΥΠΑ, η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Η ΕΕΕΚΕ εδώ και χρόνια αναδεικνύει την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών[…]Η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, είναι προαναγγελθείσα».

Παράλληλα, ζητά από τη διοίκηση της ΥΠΑ να γίνει άμεσα διερεύνηση με τη συμμετοχή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της ΕΕΕΚΕ, Παναγιώτης Ψαρρός, είπε πως ο εξοπλισμός είναι «πανάρχαιος» και ότι «πέρυσι είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα που επηρέασε τοπικά το αεροδρόμιο της Αθήνας με την απώλεια της επικοινωνίας με το λόφο Μερέντα» (απώλεια εικόνας του τερματικού ραντάρ και των συχνοτήτων που βρίσκονταν εκεί, όπως αναφερόταν και στην ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ). Ακόμη, πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε ένδειξη δολιοφθοράς.

Σε δική του ανακοίνωση την Κυριακή, ο ΟΤΕ ανέφερε πως «σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά.Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Πηγή: huffingtonpost.gr