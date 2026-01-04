Βέτο θέτει το Ισραήλ ακόμη και στις σκέψεις και τους σχεδιασμούς που γίνονται από την Τουρκία για ηλεκτρικό καλώδιο που θα ξεκινά από τη Σαουδική Αραβία και θα φτάνει στην ίδια, με προοπτική να καταλήγει στην ΕΕ.

Αυτά αναφέρουν διπλωματικές πηγές και προσθέτουν ότι η στάση του Ισραήλ είναι απάντηση στα προβλήματα που προκαλεί η Άγκυρα στην υλοποίηση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου και του ιδίου, δηλαδή του Ισραήλ.

Επειδή οι σχεδιασμοί γίνονται με ορίζοντα τα 30 και πλέον έτη, εάν ναυαγήσει το έργο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η Τουρκία κερδίζει έδαφος και θ’ αποκτήσει αρχικώς τακτικό και εν συνεχεία, εάν συντρέξουν μια σειρά μεταβλητών και δη ασφάλειας, σημαντικό πλεονέκτημα ως χερσαία ηλεκτρική επιλογή για την Ευρώπη.

Στην ουσία θα είναι ο μόνος χερσαίος διάδρομος μεταξύ Ανατολής και ΕΕ, ανεξαρτήτως εάν στην παρούσα φάση έχει ή όχι πλεόνασμα για να εξάγει ρεύμα.

