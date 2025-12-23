Ο Christopher Nolan παραμένει πιστός στο σινεμά των μεγάλων ιδεών και των τολμηρών εγχειρημάτων, κάτι που επιβεβαιώνεται απόλυτα με τη νέα του ταινία, The Odyssey. Πρόκειται για μια μεγαλεπήβολη κινηματογραφική ανάγνωση του ομηρικού έπους, όπου ο Matt Damon αναλαμβάνει τον ρόλο του Οδυσσέα, του βασιλιά της Ιθάκης που παλεύει να βρει τον δρόμο της επιστροφής μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Με προγραμματισμένη έξοδο στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2026, η ταινία έχει ήδη κερδίσει τη θέση της ανάμεσα στις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές της χρονιάς. Η επιλογή του Nolan να γυρίσει ολόκληρο το φιλμ με κάμερες IMAX, σε συνδυασμό με το εύρος και την ποιότητα του καστ, δείχνει ξεκάθαρα ότι στόχος είναι μια καθηλωτική εμπειρία που θα αξιοποιεί στο έπακρο τη μεγάλη οθόνη.

Το πρώτο trailer, διάρκειας περίπου δύο λεπτών, δίνει πλέον μια πιο καθαρή εικόνα για το τι έρχεται. Χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες της πλοκής, αποκαλύπτει τον τόνο, την ατμόσφαιρα και τη φιλοδοξία του εγχειρήματος, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

Δείτε trailer:



