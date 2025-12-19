Η Ακαδημία Αθηνών απένειμε βραβείο στο έργο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου ‘Cyprus: The Book of Maps. Annotated Catalogue of the Printed Maps of Cyprus’ (καταλογογράφηση: Ashley Baynton-Williams, επιμέλεια: Άρτεμις Σκούταρη).

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, πρόκειται για έναν τρίτομο καταλόγο που καταγράφει όλους τους έντυπους χάρτες της Κύπρου σε εύρος τετρακοσίων χρόνων: από τον πρώτο έντυπο χάρτη της Κύπρου από τον Bartolomeo da li Sonetti[περ. 1485], μέχρι και τoν χαρτογραφικό καρπό της πρώτης πλήρους τριγωνομετρικής μελέτης του νησιού από τον Horatio Herbert Kitchener (1885). Συνολικά ο κατάλογος περιέχει 238 λήμματα.

Ο κατάλογος, προστίθεται, είναι πλήρως εικονογραφημένος και κάθε χάρτης συνοδεύεται από τεχνικές, εκδοτικές, βιογραφικές, ιστορικές και βιβλιογραφικές πληροφορίες, ενώ παράλληλα γίνεται συσχετισμός με συγγενείς χάρτες.

Η διάκριση αυτή είναι η δεύτερη για το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου από την Ακαδημία Αθηνών, μετά την απονομή βραβείου το 2022 για το έργο «Ἡ Ἱστορία ἔχει πρόσωπο» / "History Has a Face" (https://sylviaioannoufoundation.org/el/about/news/academy-of-athens-award/).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Στα άδυτα των τελετών των Illuminati στην Αθήνα (ΒΙΝΤΕΟ)