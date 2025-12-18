Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε σε επίσημη δήλωση αναφορικά με τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο καλλιτέχνης κάνει λόγο για «σχέδιο εκβιασμού», το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει οργανωθεί από συγκεκριμένα συμφέροντα και βασίζεται σε ψευδομάρτυρες.

Υπενθυμίζεται ότι για απόψε, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ακτή Πειραιώς, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η ανακοίνωση Λυκούδη για τον Γιώργο Μαζωνάκη έχει ως εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

«Πρέπει να χυθεί φως σε αυτή την ιστορία», λέει ο δικηγόρος του 21χρονου

Στην Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις, μετέβη, μαζί με τον δικηγόρο του, λίγο μετά τις 11 το πρωί της Πέμπτης, ο 21χρονος καλλιτέχνης.

Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, σημείωσε σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για μια ιστορία στην οποία πρέπει να χυθεί φως. «Να χυθεί φως σε μια ιστορία που πρέπει, κι από κει και πέρα τον λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά μπαίνοντας στα δικαστήρια.

Ο 21χρονος που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη: «Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα»

Ο 21χρονος καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του, σήμερα, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά.

Ο 21χρονος περιγράφει στις δηλώσεις του, τη δύσκολη ψυχολογική περίοδο που βίωσε από τον πασίγνωστο τραγουδιστή και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό, γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων», είπε ο 21χρονος στο Buongiorno.