«Η Χρυσή Αυγή είναι γνήσιο τέκνο ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους. Τα μέλη όφειλαν πλήρη υποταγή στην ιεραρχία. Τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης». Το στίγμα της εκτίμησής της για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, έδωσε με την αγόρευσή της που συνεχίζεται η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου.

Η εισαγγελέας αναφερόμενη στη Χρυσή Αυγή δεν εξέφρασε καμία αμφιβολία για το βασικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης: «πρόκειται περί ενός ναζιστικού κόμματος κατά τα πρότυπα της Εταιρείας της Θούλης, μήτρας του εθνικοσοσιαλισμού κόμματος της Γερμανίας, το τάγμα της οποίας με το όνομα Χρυσή Αυγή είχε ως βασική αρχή ότι “ο χώρος στην Γη δεν φτάνει για όλους”». Σημείωσε μάλιστα πως στο συγκεκριμένο Τάγμα θήτευσε ο Χίτλερ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας για την Χρυσή Αυγή και τους 42 κατηγορούμενους, «είναι γνήσιο τέκνο ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους». Ανέφερε μάλιστα ότι αν και οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι διεκδικούσαν γερμανικές αποζημιώσεις, ωστόσο «είναι θιασώτες της Γερμανίας του Χίτλερ».

Είπε επίσης ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα αλλά εγκληματική οργάνωση, σημειώνοντας ότι το κόμμα ήταν «βιτρίνα» για να ενδυθεί η «δράση και ο ακτιβισμός». Επικαλούμενη τα λόγια μάρτυρα στην δίκη, συνιδρυτής της Χρυσής Αυγής, ανέφερε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν «απόβλητα, επαγγελματικά αποτυχημένοι.. Ο Μιχαλολιάκος ενδιαφερόταν να στήνει γιουρούσια. Ήταν άνθρωπος του πεζοδρομίου. Η Χρυσή Αυγή ήταν πεζοδρόμιο»

Η εισαγγελική λειτουργός επεσήμανε ότι ο εν λόγω μάρτυρας δεν τα είπε αυτά για να επιτεθεί στην Χρυσή Αυγή, αλλά για να στηρίξει τον παλιό του συνοδοιπόρο Νίκο Μιχαλολιάκο. «Δεν είναι εγκληματική οργάνωση μία συμμορία είναι, μας είπε εδώ».

Η κ. Στεφανάτου ανέπτυξε με λεπτομέρειες την διαδρομή του ιδρυτή και αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Αναφέρθηκε εκτενώς επίσης και στο θέμα του καταστατικού της Χρυσής Αυγής.

«Πάντα έχω την απορία γιατί άνθρωποι πραγματικά ευφυείς θεωρούν όλους τους άλλους ηλίθιους» είπε η Εισαγγελέας αναφερόμενη στην προσπάθεια κατηγορουμένων για την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης να κρύψουν τη ναζιστική ιδεολογία τους. «Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις αρνήθηκαν τη ναζιστική τους ιδεολογία» είπε.

«Όταν κοιτάμε το Άουσβιτς βλέπουμε το τέλος της διαδικασίας» ανέφερε η κ. Στεφανάτου, επικαλούμενη παλαιότερη ανακοίνωση του Ιστορικού Μουσείου Άουσβιτς - Μπιργκεναου στην οποία τονίζεται ότι έχει προηγηθεί μια πορεία απάνθρωποποίησης και απαξίωσης κοινωνικών ομάδων. «Κατσαρίδες» έλεγαν κατηγορούμενοι, είπε η Εισαγγελέας.

«Το γεγονός ότι ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να έχει όποια ιδεολογία θέλει, δεν αναιρεί τον αντιρατσιστικό νόμο και τις καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες του εθνικοσοσιαλισμού. Την στοχοποίηση μειονοτήτων, την κοινωνική απαξία που μετατρέπεται σε στίγμα και επιζητείται η εξόντωσή τους» σημείωσε η κ. Στεφανάτου, υπογραμμίζοντας πως η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν άλλαξε ποτέ.

Στην διάρκεια της αγόρευσής της η εισαγγελέας επικαλέστηκε σωρεία δηλώσεων και κείμενα του Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων καταδικασμένων πρωτόδικα για την ηγεσία, που αναφέρονται σαφώς στη ναζιστική ιδεολογία. «Ο Μιχαλολιάκος λέει “είμαστε ναζιστές” και σημειώνει πόσο απεχθάνονται τις εκλογές και την Δημοκρατία» είπε η Εισαγγελέας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η εισαγγελική λειτουργός στην ιεραρχική δομή της Χρυσής Αυγής, την πλήρη υποταγή των μελών στον κεντρικό σχεδιασμό της οργάνωσης και την αδιάλειπτη ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης για όσα συμβαίνουν. Έτσι διάβασε σειρά εσωτερικών εγκυκλίων και κανονισμών που, όπως είπε η κ. Στεφανάτου, «τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης».

Κατά την έναρξη της αγόρευσής της, η κ. Στεφανάτου ανέπτυξε πλήρως το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους κατηγορούμενους μετά τις διαδοχικές αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, τονίζοντας ότι εφαρμόζεται η ευμενέστερη διάταξη τόσο ως προς την επιμέτρηση ποινών όσο και ως προς την υπόσταση του αδικήματος που αφορά την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε εξαρχής πως η Χρυσή Αυγή είναι «μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα. Δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία».

Η αγόρευση της κ. Στεφανάτου συνεχίζεται.