Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (γνωστότερου ως «ελληνικού FBI») σε περιοχές της Κρήτης, για τη σύλληψη όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ' οίκον έρευνες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση».

Μέχρι τις 10.00 το πρωί είχαν προσαχθεί 14 άτομα και αναζητείται ακόμα ένα, καθώς αυτοί οι 15 κατηγορούνται ως τα κεντρικά πρόσωπα στο σκάνδαλο και πρόκειται να παραπεμφθούν με την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ συνολικά κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, οι οποίοι έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, ένας δικηγόρος και αγρότες, καθώς και ένας αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, «ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του».

Πηγή: euronews.gr