Σε σκηνικό έντονης αντιπαράθεσης, με ανταλλαγή απειλών, καταγγελιών και ακραίων εκφράσεων, εξελίχθηκε η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, γνωστός στο δημόσιο λόγο με το προσωνύμιο «Φραπές», υποστήριξε ότι το πραγματικό του παρατσούκλι είναι «Τζιτζής» και επέλεξε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης, απαντώντας επιλεκτικά σε ερωτήσεις και απορρίπτοντας άλλες.









Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Με απόφαση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, η υπόθεση παραπέμφθηκε άμεσα στον εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απείθειας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση ζήτησε την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να κάνει λόγο για συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η κυρία Κωνσταντοπούλου πρωταγωνίστησε εκ νέου στη διαδικασία, με παρεμβάσεις υψηλής έντασης που, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, επισκίασαν την εξέταση του κρίσιμου μάρτυρα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική όχι μόνο κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους χαρακτήρισε «μαφία», αλλά και κατά μελών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τους για «συμπαιγνία» και «ομερτά». Η αντίδρασή της ήρθε μετά την καταδίκη από εκπροσώπους των δύο κομμάτων της επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον της αντιπροέδρου της επιτροπής, Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία χαρακτηρίστηκε σεξιστική και απαράδεκτη.