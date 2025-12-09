Δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών έχει σχηματιστεί σε βάρος τουλάχιστον 20 αγροτών που συμμετείχαν στα χθεσινά άγρια επεισόδια με τους αστυνομικούς σε Ηράκλειο και Χανιά.

Οι αγρότες που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στις πρωτοφανείς ακρότητες, καθώς έριξαν την περίφραξη του αεροδρομίου, κατέστρεψαν περιπολικά, επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικών τραυματίζοντας εννέα και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ταυτοποιήθηκαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μάλιστα ανάμεσά τους έχουν ταυτοποιηθεί άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές).

Στα Χανιά και το Ηράκλειο, οι αγρότες «έσπασαν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ, με τα ΜΑΤ να απομακρύνονται από το σημείο και κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο. Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

