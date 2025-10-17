Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, επανέφερε την ιδέα ενός φόρουμ ή διάσκεψης των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να συζητηθούν εκκρεμότητες όπως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Η πρόταση αυτή είχε αρχικά τεθεί από την Ε.Ε. και αργότερα υιοθετηθεί, με δικό του τρόπο, από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει διάλογο με όλους τους γείτονες, έχοντας ως «πυξίδα» το Δίκαιο της Θάλασσας, και ανακοίνωσε πρόθεση να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής σε κοινό τραπέζι συζητήσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής στο παρασκήνιο, ο Μασάντ Μπούλος – συμπέθερος του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – έχει αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία για να φέρει κοντά Ελλάδα, Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτο, ενθαρρύνοντάς τες να επιλύσουν τις διαφορές τους. Η αμερικανική εμπλοκή αποδίδεται όχι μόνο σε γεωπολιτικά, αλλά και σε οικονομικά κίνητρα, καθώς εταιρείες όπως Chevron και ExxonMobil ενδιαφέρονται για ενεργειακή δραστηριότητα στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με ευρύτερες κινήσεις της Ουάσιγκτον για εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών Μητσοτάκη–Μπούλος στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ιδέα για μια πολυμερή διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι καινούργια — είχε προταθεί ήδη το 2020 από τον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με θεματολόγιο που θα περιλάμβανε θαλάσσιες ζώνες, ενέργεια, άμυνα και μεταναστευτικό. Ωστόσο, η πραγματοποίησή της παραμένει πολύπλοκη, λόγω των εκκρεμοτήτων στο Κυπριακό και των αντιθέσεων μεταξύ των παράκτιων κρατών.