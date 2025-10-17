Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την απαγόρευση της προγραμματισμένης συγκέντρωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Συντάγματος.

Η κινητοποίηση είχε διοργανωθεί από τις συλλογικότητες «Gather for Gaza» και «Stand with Palestine», με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, και με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να απαγορεύσει κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντός των ορίων που περικλείονται από τις οδούς Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Αλεξάνδρου – Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Βασ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – Βασ. Κωνσταντίνου.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 17:00 της 16ης Οκτωβρίου έως τις 06:00 της 17ης Οκτωβρίου.

Η Ελληνική Αστυνομία αιτιολόγησε την απόφαση για λόγους δημόσιας ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η πραγματοποίηση της συγκέντρωσης θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και σημαντική διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στο κέντρο της πόλης.