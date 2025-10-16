Στις εξελίξεις στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή των Ελλήνων, διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει απόλυτη συναντίληψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για τα κρίσιμα ζητήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετική τη σχέση του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη λέγοντας ότι υπάρχει απόλυτη συναντίληψη για τα κρίσιμα ζητήματα και πρόσθεσε: «Συνιστώ στα ΜΜΕ Ελλάδας και Κύπρου, που ανακαλύπτουν προβλήματα, να κρατήσουν πιο χαμηλά τη μπάλα. Δεν πρόκειται να δεχθούμε αμφισβήτηση με ευφάνταστα σενάρια».



Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο και ανακοίνωσε ότι στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη σε ένα κοινό φόρουμ όπου θα εξεταστούν όλα όσα τους απασχολούν.

«Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το να καθίσει στο τραπέζι και να υπερασπιστεί τις θέσεις της, πάντα με βάση το δίκαιο της θάλασσας», σημείωσε.



Πηγή: ΚΥΠΕ