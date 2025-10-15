Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου πρότεινε την επιβολή εισιτηρίου εισόδου σε 34 νησιά, ανάμεσά τους η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάτμος και η Σύμη, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού φορτίου και την ενίσχυση των τοπικών υποδομών που καταρρέουν υπό το βάρος των ημερήσιων εκδρομέων.

Το σχέδιο, εμπνευσμένο από το «μοντέλο της Βενετίας», προβλέπει ένα συμβολικό τέλος περίπου 3 ευρώ ανά επισκέπτη, που θα ενσωματώνεται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή στα τουριστικά πακέτα, αρχής γενομένης από τη Σύμη. Παράλληλα, οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων ήδη καταβάλλουν τέλη 5 έως 20 ευρώ ανά λιμάνι, σε ένα πλαίσιο που η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει με νομική ρύθμιση έως το καλοκαίρι του 2025.

Η πρόταση στοχεύει όχι στην αύξηση των εσόδων, αλλά στην περιβαλλοντική αυτοπροστασία των νησιών. Καθώς χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες από τη Μούγλα, τη Σμύρνη και το Αϊδίνιο πραγματοποιούν καθημερινές εκδρομές στα ελληνικά νησιά, και αυτοί θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς πληρωμής.

Με το μέτρο αυτό, η Ελλάδα αναζητά μια νέα τουριστική ισορροπία: λιγότερους επισκέπτες, αλλά περισσότερη διάρκεια· λιγότερη πίεση, αλλά μεγαλύτερη αξία.