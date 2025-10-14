Για τις 23 Μαρτίου του 2026 προσδιορίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, με τον τραγικό απολογισμό των 57 νεκρών και δεκάδων τραυματιών, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Ο προσδιορισμός της δίκης γίνεται ενώ εκκρεμούν εκταφές θυμάτων της τραγωδίας, μετά από αίτημα συγγενών, που ζητούν να μάθουν αν πρόκειται για τα σώματα των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την αιτία θανάτου, καθώς συνεχίζουν να έχουν ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη παράνομου, εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία βασιζόμενοι στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια αυτό το σενάριο καταρρίφθηκε πλήρως.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα γίνουν μετά τις εκταφές θα μπουν σε άλλη δικογραφία - η Εισαγγελία της Λάρισας ανέσυρε μήνυση συγγενών κατά των ιατροδικαστών που είχαν επιληφθεί της υπόθεσης προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η κύρια δίκη για την τραγωδία.

Πηγή: Πρώτο Θέμα