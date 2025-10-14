Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε πνευστή λέμβο με 19 μετανάστες.

Οι λιμενικοί προχώρησαν άμεσα στη διάσωση των επιβατών, τους οποίους μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν δύο σοροί, ενός άνδρα και ενός ανήλικου παιδιού.





Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται τη δεδομένη στιγμή από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.



Πηγή: Πρώτο Θέμα