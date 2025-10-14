Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα Τρίτη, η ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, σωματεία και Ομοσπονδίες, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει μεταξύ άλλων και 13ωρη εργασία. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι δημοσιογράφοι με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11.00. Στην 24ωρη απεργία συμμετέχει και η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης).

Τα αιτήματα είναι:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα στις 10:30 στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ και στις 11:00 στην πλατεία Συντάγματος από τη ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ και την ΑΔΕΔΥ. Παράλληλα, κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με στόχο την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20:00.

Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Πηγή: ΕΡΤ