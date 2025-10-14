Ο δήμαρχος του Καστελόριζου, Νίκος Ασβέστης, τραυματίστηκε σε ατύχημα και, λόγω της έλλειψης άμεσης ιατρικής φροντίδας στο νησί, μετέβη στο Kaş της Τουρκίας για θεραπεία. Η απόφασή του προκάλεσε επικρίσεις από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στις οποίες απάντησε με ψύχραιμο αλλά αιχμηρό τρόπο.

Ο Ασβέστης υπογράμμισε ότι το Καστελόριζο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικές υποδομές, καθώς οι κάτοικοι χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις ώρες για να λάβουν βοήθεια από τη Ρόδο, είτε μέσω πλοίου είτε ελικοπτέρου. «Η υγεία κανενός ανθρώπου δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα ατυχήματα δεν προγραμματίζονται και κάθε λεπτό είναι κρίσιμο.

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη πως οι κάτοικοι του νησιού δυσκολεύονται όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες το νησί μπορεί να μείνει χωρίς τρόφιμα και φάρμακα λόγω καιρού ή απεργιών.

Κάλεσε όσους ασκούν κριτική «να επισκεφθούν το νησί τον χειμώνα και να δουν από κοντά την πραγματικότητα», τονίζοντας ότι το Καστελόριζο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά να αποτελέσει σύμβολο συνεργασίας και ανθρωπιάς.



