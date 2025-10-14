Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς σε ηλικία 80 ετών, ο οποίος είχε επιλέξει εδώ και χρόνια να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Είχε παίξει σε αρκετές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό το 1965 μέσα από την ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».



Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης (Χρήστος) Γιαννακάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1945.

Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο έγινε το 1963 στην ταινία «Ένας Ντελικανής» σε ηλικία 17 ετών και στη συνέχεια έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού», ώσπου το 1965 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» που τον καθιέρωσε ως τον «ωραίο κακό του σινεμά».

Συνέχισε να παίζει στον κινηματογράφο για αρκετά χρόνια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 οπότε και αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

