Μια τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Σαντορίνη καθώς ένα αγόρι 5 ετών, που έκανε διακοπές με τους γονείς του στο νησί, πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο πατέρας του παιδιού έκανε μια βουτιά στην πισίνα και όταν βγήκε έψαχνε τον γιο του αλλά δεν τον έβρισκε. Μετά από λίγο ώρα, ένας λουόμενος εντόπισε το παιδί στον πάτο της πισίνας και το έβγαλε στην επιφάνεια.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν από γιατρό, που ήταν στο σημείο, και του πληρώματος του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ τελικά το παιδί δεν τα κατάφερε.

Η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του τραγικού περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου. Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του παιδιού.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ