Τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα τη Δευτέρα, αναμένεται να δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία οι άδειες κυριότητας και διαχείρισης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα μεταβιβαστούν από τον προηγούμενο φορέα, την EuroAsia Interconnector, στον ΑΔΜΗΕ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, η μεταβίβαση αυτή αποτελεί ένα από τα τελευταία εκκρεμή βήματα για την πρόοδο του έργου.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τη συνάντηση που είχε ο κ. Παπασταύρου την Πέμπτη με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργο Παπαναστασίου, με αντικείμενο τον συντονισμό των δύο πλευρών.

«Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε από κοινού, επιλύοντας όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ώστε να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο για την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα δώσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαναστασίου επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων το θετικό κλίμα της συνάντησης, υπογραμμίζοντας πως τα επόμενα βήματα προχωρούν με τη στήριξη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αποκάλυψε, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών και τον ΑΔΜΗΕ, ως νέο φορέα υλοποίησης, ενώ προγραμματίζεται και τηλεδιάσκεψη των ηγεσιών των δύο υπουργείων μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου.



Διαβάστε επίσης: Νέες διαβουλεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου