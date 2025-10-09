H Νάξος ψηφίστηκε ως το καλύτερο νησί της Ευρώπης από το αναγνωστικό κοινό του έγκυρου περιοδικού Conde Nast Traveller.

Σύμφωνα με τους αναγνώστες του βρετανικού Conde Nast Traveller, η Νάξος, με βαθμολογία 95.71, είναι το καλύτερο νησί στην Ευρώπη για το 2025. Τα γραφικά χωριά, το καλό φαγητό, οι ατελείωτες παραλίες και τα μοναδικά αιγαιοπελαγίτικα μνημεία κάνουν το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων να ξεχωρίζει. Η Νάξος είναι ένα νησί που τα συνδυάζει όλα και μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες.

Στη Νάξο μπορείτε να χαλαρώσετε σε οργανωμένες ή παρθένες παραλίες, να γευτείτε πεντανόστιμα φαγητά και τοπικά προϊόντα, να διασκεδάσετε μέχρι πρωίας, αλλά και να μάθετε τη μεγάλη ιστορία της μέσα από την περιήγησή σας σε όλο το νησί.

Τα 20 καλύτερα νησιά στην Ευρώπη για το 2025

Η Νάξος δεν είναι, όμως, το μοναδικό ελληνικό νησί που διακρίθηκε στα βραβεία Readers’ Choice Awards 2025. Η Κρήτη κατέλαβε την 8η θέση, ενώ η Κέρκυρα βρέθηκε στην 10η θέση της λίστας με τα 20 καλύτερα νησιά στην Ευρώπη. Η Ρόδος και η Σκιάθος βρέθηκαν στις θέσεις 11 και 12 αντίστοιχα. Η ελληνική παρουσία συμπληρώνεται από τη Μύκονο στην 14η θέση, τη Φολέγανδρο στην 17η θέση και τη Σαντορίνη στην 18η θέση.

Αυτά είναι τα 20 καλύτερα νησιά στην Ευρώπη για το 2025 σύμφωνα με τα Readers’ Choice Awards:

1. Νάξος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 95,71

2. Ίμπιζα, Ισπανία. Βαθμολογία: 93,06

3. Κάπρι, Ιταλία. Βαθμολογία: 92,86

4. Χβαρ, Κροατία. Βαθμολογία: 92,38

5. Κανάρια Νησιά, Ισπανία. Βαθμολογία: 92,06

6. Μαγιόρκα, Ισπανία. Βαθμολογία: 91,67

7. Σικελία, Ιταλία. Βαθμολογία: 91,43

8. Κρήτη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 91,42

9. Μαδέρα, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 90,99

10. Κέρκυρα, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,95

11. Ρόδος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,86

12. Σκιάθος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 89,52

13. Κορσική, Γαλλία. Βαθμολογία: 89,17

14. Μύκονος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 88,57

15. Κύπρος. Βαθμολογία: 85,71

16. Σαρδηνία, Ιταλία. Βαθμολογία: 84,76

17. Φολέγανδρος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 84,29

18. Σαντορίνη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 83,27

19. Μάλτα. Βαθμολογία: 82,38

20. Αζόρες, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 78,57