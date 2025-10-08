Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 39χρονη έγκυος από την Γεωργία από τον 43χρονο ομοεθνή σύζυγο της.

Ειδικότερα, η γυναίκα τα ξημερώματα της Τρίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο. Όπως κατήγγειλε η 39χρονη, που διανύει το δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης, τα τραύματα προκλήθηκαν από επίθεση του 43χρονου συζύγου της.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ