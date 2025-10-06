Η ενίσχυση των στρατηγικών ενεργειακών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, κ. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκε στο επίκεντρο η πρόοδος του έργου «Saudi-Greek Interconnection», το οποίο θα αποτελέσει ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές, στο πλαίσιο του σχεδίου «South East Europe Hydrogen Corridor».



Ο Παπασταύρου στο Ριάντ τον Ιανουάριο



Συμφωνήθηκε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας στους τομείς της ενέργειας, στο πλαίσιο του ήδη υπάρχοντος Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιανουάριο του 2025, έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, στην Αλ-Ούλα, με συμπροεδρεύοντες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Πρίγκιπα διάδοχο και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, κ. Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.



Ο υπουργός κ. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef απηύθυνε πρόσκληση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 5ο Future Minerals Forum, που θα διεξαχθεί στο Ριάντ 13 με 15 Ιανουαρίου του 2026, η οποία και έγινε αποδεκτή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογραμμίζει τη «διαρκή αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας».

Διήμερη επίσκεψη

Με φόντο την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Μεσογείου και την ενίσχυση της γεωπολιτικής συνεργασίας, η επίσκεψη του Υπουργού Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια νέα δυναμική στις διμερείς σχέσεις.



Η διήμερης παρουσία του Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2025, αποτελεί συνέχεια των επαφών υψηλού επιπέδου που εγκαινίασε η επίσκεψη του Διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν το 2022, αλλά και της πρόσφατης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ριάντ.

Επιχειρηματική συνεργασία



Η δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, θα είναι αφιερωμένη στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τράπεζας που διοργανώνεται από τα δύο υπουργεία, θα συμμετάσχουν ηγετικά στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας και του εξορυκτικού κλάδου, με στόχο την ανάδειξη νέων εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών.



Κεντρικό ζήτημα των επαφών θα είναι η ενίσχυση του μη πετρελαϊκού εμπορίου, το οποίο το 2024 έφτασε τα 485,2 εκατ. δολάρια.

Οι συζητήσεις θα καλύψουν την προώθηση σαουδαραβικών εξαγωγών όπως καουτσούκ και χημικά προϊόντα, αλλά και την αύξηση ελληνικών εξαγωγών φαρμακευτικών και αγροτικών προϊόντων προς το Ριάντ.

Τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος



Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκονται η επεξεργασία τροφίμων, τα χημικά προϊόντα και τα μέταλλα, τομείς στους οποίους και οι δύο χώρες διαθέτουν ισχυρή τεχνογνωσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην εξόρυξη και επεξεργασία αλουμινίου, καθώς και στη μεταφορά τεχνολογίας και βιομηχανικής γνώσης.

Στρατηγικό βήμα προς το «Όραμα 2030»

Η επίσκεψη Alkhorayef εντάσσεται στο πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών συνεργασίας που έχουν ήδη συσταθεί – όπως η Επιτροπή Επενδύσεων και Εμπορίου και το Εμπορικό Συμβούλιο Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας.

Το Ριάντ επιδιώκει, μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, να εδραιώσει τον ρόλο του ως δεύτερου μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της Ελλάδας στην περιοχή, σύμφωνα με τους στόχους του «Οράματος 2030».



Πηγή: ΟΤ