Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 17χρονη, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από καταγγελία, συνελήφθη ο 38χρονος προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, επειδή επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε σε εμφανή κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ