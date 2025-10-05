Ολοκληρώθηκε, χωρίς ανακοινώσεις την Κυριακή, η έκτακτη σύσκεψη της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν εντός των επόμενων ημερών.

Τα πυρά από τη Λευκωσία και η απάντηση του ΑΔΜΗΕ

Σήμερα το πρωί δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλέλευθερος» πυροδότησε εστία έντασης, καθώς υποστήριξε ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στη Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου (ΡΑΕΚ) εναντίον της απόφασής της να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025.

Αντ΄αυτού, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διεκδικεί να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν ολοκληρωθεί το έργο.

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του ΑΔΜΗΕ. «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί.

«Θέλω να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Ελληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση», είπε ακόμη και συμπλήρωσε: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ».

Ο ΑΔΜΗΕ στη συνέχεια διέψευσε το δημοσίευμα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι «διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex)» και σημειώνοντας επίσης ότι «διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά».