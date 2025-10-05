Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πρασιανάκης στα 89 του χρόνια.

Γεννήθηκε το 1936 στη Χρυσαυγή Χανίων. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα και ακολούθησε μια σημαντική πολιτική διαδρομή, η οποία κορυφώθηκε με την εκλογή του ως βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1993. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ, καθώς και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΚ.

Στο πέρασμά του από την πολιτική, υπήρξε άνθρωπος με έντονη παρουσία και λόγο, αφήνοντας το στίγμα του σε κομβικές στιγμές για τον τόπο. Παράλληλα, διακρίθηκε ως μαχόμενος και μαχητικός δικηγόρος, με προσήλωση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και στη δικαιοσύνη.

Εκτός από το κοινοβουλευτικό του έργο, ο Πρασιανάκης υπήρξε ενεργός στα τοπικά κοινωνικά δρώμενα των Χανίων, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής. Την τελευταία χρονική περίοδο ζούσε στο χωριό του, στην Χρυσαυγή, ενώ μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν πέρσι στην εκδήλωση στα Χανιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα στη Χρυσαυγή, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Η συλλυπητήρια δήλωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Γιώργου Πρασιανάκη

Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

