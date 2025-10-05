«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούργιου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας», σημείωσε ο Ελληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να εντατικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης

Πηγή: ΚΥΠΕ