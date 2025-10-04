Για «σημαντικό βήμα προόδου» κάνει λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη δήλωση της Χαμάς σε σχέση με σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΚΥΠΕ