Στα ζητήματα διαφθοράς στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στις εν εξελίξει υποθέσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, σε συνέντευξη Τύπου στο Τελωνείο του Πειραιά.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε ακρωνύμιο διαφθοράς και νεποτισμού. Ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Αγρότισσα μου έστειλε συγκινητικό γράμμα ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε δωροδοκία στελεχών και δεν μπορεί να πάρει τα νόμιμα που δικαιούται], είπε η ευρωπαία εισαγγελέας, συμπληρώνοντας: «Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού. Το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη – μέλη ίσως και στο ίδιο συστημικό επίπεδο.



Όταν μιλάμε για απάτη στο Λιμάνι του Πειραιά όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα στη διαφθορά. Τα ναρκωτικά δεν πέφτουν από τον ουρανό για παράδειγμα έρχονται από τα λιμάνια. Οι εγκληματικές οργανώσεις όπως τις βλέπουμε στην υπόθεση «Καλυψώ» τις βλέπουμε κι αλλού. Όταν μιλάμε για τη διαφθορά δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να το λύσουν αυτό το θέμα. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν πως το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Υπάρχει κριτική και σε εμάς αλλά το να λέει κάποιος ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι είναι fake news. Ήμαστε ανεξάρτητοι. Οι εισαγγελείς μας είναι ικανότατοι και καμία ευρωπαϊκή αρχή δεν μπορεί να τους οδηγήσει οδηγίες πώς να διαχειριστούν τις υποθέσεις. Για μένα η ανεξαρτησία είναι η κόκκινη γραμμή είναι απολύτως ανεξάρτητοι».

Για την τραγωδία των Τεμπών, η κυρία Κοβέσι ανέφερε ότι η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί αν η τηλεδιοίκηση είχε εγκατασταθεί. Εκφράζω συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ο μόνος τρόπος να κλείσει η πληγή τους είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη, είπε συμπληρώνοντας: «Επτά χρόνια που ήταν σε εξέλιξη, υπήρχαν πολλοί εμπλεκόμενοι οργανισμοί με διαφορετικές αρμοδιότητες, Η απορία μου είναι πώς σε αυτά τα επτά χρόνια δεν είδε κάποιος κάτι κακό να συμβαίνει; »



«Υπήρξαν φήμες για λαθρεμπόριο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληροφορίες για να ανοίξουμε έρευνα, αν υπάρχουν νέες πληροφορίες γι αυτό να μας τις στείλουν για να ανοίξουμε έρευνα», πρόσθεσε.

«Δεν είμαι χαρούμενη για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τα συλλυπητήρια μου στους συγγενείς των θυμάτων. Όπως είπα δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος, όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη», είπε η εισαγγελέας συνεχίζοντας:.

«Το άρθρο 86 αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις δυσκολίες του αντιμετωπίσαμε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Μετά την χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το Σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά».

Για το νόμο περί ευθύνης υπουργών η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ένα ξένος θεσμός υπάρχουν και Έλληνες Εισαγγελείς και είναι πολλοί και καλοί. Εφαρμόζουμε τον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία της Ελλάδας, είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλάξτε το Σύνταγμα και αυτό δεν θα ξανασυμβεί».

«Η Δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι σόου, αν θέλετε να βρείτε την αλήθεια, μην βγάζετε στην τηλεόραση μάρτυρες και

πρωταγωνιστές των υπόθεσεων», τόνισε και ανέφερε ότι «είμαστε υπερήφανοι για εθνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα».

Ακόμη η κυρία Κοβέσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του γραφείου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα και αναφορικά με τη συνεργασία της με τις ελληνικές αστυνομικές – διωκτικές αρχές η κυρία Κοβέσι είπε:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη και περήφανη για τη δική μας ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Με την αστυνομία και τις τελωνειακές αρχές έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Επειδή κάποιοι είναι διεφθαρμένοι τελωνειακοί δεν σημαίνει ότι είναι όλοι».

«Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος» είπε για την έρευνα στα τελωνεία.

Συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη

Το άριστο επίπεδο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές επιβεβαιώθηκε κατά τις συναντήσεις που είχε η Λάουρα Κοβέσι με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Η επίσκεψη της κας Κοβέσι είναι εθιμοτυπική μεν, αλλά ουσιαστική, όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, καθώς όπως και σε κάθε χώρα, ήρθε και στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται δε, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 2.600 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη με την πλειοψηφία των χωρών να καταγράφουν πολύ περισσότερες καταγγελίες από την Ελλάδα.

Στη συνάντησή της με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο της συνεργασίας και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος σχετικά με την ποινική ευθύνη των Υπουργών, για το οποίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση αναθεώρησής του.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκτίμηση από τον Έλληνα Ευρωπαίο Εισαγγελέα Νικόλαο Πασχάλη ο οποίος εξέφρασε την μεγάλη ικανοποίησή του από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Συνάντηση με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, είχαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής όπου επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της κοινής δράσης, προς όφελος της διαφάνειας και της προστασίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασαν στην Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών τελωνείων, το οποίο υλοποιείται υπό την ονομασία Customs NextGEN.

Με την κα Κοβέσι συναντήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καθώς και η εμβάθυνση σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος καθώς και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την κα Λάουρα Κοβέσι.



Πηγή: Ert