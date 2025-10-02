Στις φυλακές Λάρισας βρίσκεται ο τραγουδοποιός Βασίλης Παϊτέρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος καλλιτέχνης συνελήφθη κατά τη διάρκεια τυχαίου αστυνομικού ελέγχου στη Λάρισα. Όπως διαπιστώθηκε, το όνομά του «χτύπησε» στο σύστημα λόγω καταδικαστικής απόφασης για χρέη.

Σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Τα χρέη του προς το Δημόσιο αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Εδώ και χρόνια ο Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Πηγή: iefimerida.gr