Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί για το έτος 2024 (χρήση 2023).

Κυριάκος Μητσοτάκης - Πρωθυπουργός

Εισόδημα: 70.456 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια

Καταθέσεις: 110.668 ευρώ και 445 δολάρια

Ακίνητα: 26 εγγραφές σε Κρήτη - Γιάννενα - Κυκλάδες

Οχήματα: 2

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση: ΚΗΡΥΞ ΑΕ

Δάνεια: 160.560 ευρώ

Νίκος Ανδρουλάκης - Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ

Εισόδημα: 128.640 ευρώ

Καταθέσεις 1.076.358 ευρώ

Ακίνητα: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: 2, ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και «ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ»

Σωκράτης Φάμελλος - Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ

Εισόδημα: 72.505 ευρώ

Καταθέσεις: 57.838 ευρώ

Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Θεσσαλονίκη - Ηλεία - Κυκλάδες

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχές σε μια επιχείρηση «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»

Δάνεια: 52.401 ευρώ

Δημήτρης Κουτσούμπας - ΓΓ ΚΚΕ

Εισόδημα: 66.157 ευρώ

Καταθέσεις: 10.684 ευρώ

Ακίνητα: 2 διαμερίσματα στη Φθιώτιδα

Κυριάκος Βελόπουλος - Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης

Εισόδημα: 60.640

Μετοχές / Ομόλογα: 15.016 ευρώ

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία - Χαλκιδική Πέλλα

Οχήματα: -

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»

Δάνεια: -

Αλέξης Χαρίτσης - Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

Εισόδημα: 72.897 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα: 85.959 ευρώ

Καταθέσεις: 136.481 ευρώ

Ακίνητα: 2 εγγραφές σε Καλαμάτα

Οχήματα: -

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: -

Δάνεια: 792 ευρώ

Δημήτρης Νατσιός - Πρόεδρος ΝΙΚΗ

Εισόδημα: 22.632 ευρώ

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ

Ακίνητα: 5 εγγραφές σε Πιερία

Οχήματα: 1 επιβατικό ΙΧ

Δάνεια: 107.841 ευρώ

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας

Εισόδημα: 102.553 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα: 121,76 ευρώ

Καταθέσεις: 5.355 ευρώ

Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Αγία Παρασκευή και Αιδηψό

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Δάνεια: 1.952 ευρώ

Στέφανος Κασελλάκης - Πρώην Πρόεδρος ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

Συνολικό εισόδημα: 1.749 εκατομμύρια δολάρια. Τα 1.678.594 δολάρια προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες στην αλλοδαπή και οι 71.367.48 δολάρια από ακίνητα.

Μετοχές: Σε διάφορες εταιρίες στην αλλοδαπή ύψους 3 εκατομμυρίων 776.000 δολαρίων.

Η μεγαλύτερη επένδυση είναι σε αμοιβαία κεφάλαια στην εταιρία NUVEEN HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND I, με 247.548,59 τεμάχια, με αξία κτήσης 3.792.062,08 δολαρίων και αποτίμηση 3.670.091,50 δολαρίων.

Καταθέσεις: Στην Εθνική Τράπεζα 26.793,27 ευρώ και στην JP MORGAN CHASE BANK 5.494,80 δολάρια.

Ακίνητα: Έχει την πλήρη κυριότητα: Μονοκατοικίας 287,80 τμ στις Σπέτσες σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 467,00 τ.μ, με ημερομηνία κτήσης το 1989, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα 106 τ.μ που αποκτήθηκε το 2008 και μία μονοκατοικία στις ΗΠΑ που απέκτησε το 2022 σε επιφάνεια 54.956,31 τετραγωνικών μέτρων και κάλυψη 358,10 τμ συν μίας πισίνας 90 τμ. Σύμφωνα με τη δήλωση του την αγορά κάλυψε με δάνειο ύψους 1.620.000,00 δολαρίων και από εισοδήματα προηγούμενων ετών, ύψους 405.000,00 δολαρίων.

Επιχειρήσεις: Είναι εταίρος στην ΕΠΕ Osios LLC, και στην Ετερόρρυθμη εταιρία παροχής υπηρεσιών, Pura Vita.

Δηλώνει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές συνολικού ύψους, 1.655.368 δολαρίων σε τέσσερεις πιστωτές.

Έχει ένα όχημα 4.700 κυβικών εκατοστών.

Πηγή: skai.gr