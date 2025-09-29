Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Ζάκυνθο χθες Κυριακή (28/09) και σήμερα Δευτέρα.

Δρόμοι μεταβλήθηκαν σε χείμαρρους στο Ηράκλειο. Παρά την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η ένταση της βροχόπτωσης που ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας και διήρκησε περίπου δύο ώρες, αιφνιδίασε τους κατοίκους των νοτίων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου.

Κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές ,στο σύνολο του Δήμου Βιάννου και στην ακτογραμμή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων η ένταση ήταν τέτοια που μετέβαλε δρόμους σε χείμαρρους, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές πέρα από προσωρινά ζητήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Οι εικόνες από την έδρα του ορεινού Δήμου Βιάννου, αλλά και από την παραλία του Τσούτσουρα είναι χαρακτηριστικές.

Eπίσης, εκατοντάδες τουρίστες έμειναν για πολλές ώρες αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου χθες το βράδυ εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Πάνω από 20 πτήσεις ματαιώθηκαν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που προκάλεσαν χαμηλή ορατότητα στο αεροδιάδρομο.

Στη Ζάκυνθο, τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να βρουν διαθέσιμα δωμάτια για να διανυκτερεύσουν οι άτυχοι τουρίστες.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε χθες το απόγευμα έως αργά το βράδυ, τη Ζάκυνθο άφησε ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο αλλά και σε αγροτοκαλλιέργειες. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Αλυκανά και στα γύρω χωριά όπου εκεί φαίνεται πως έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού.

Αντίθετα και παρά τους φόβους, οι περιοχές που επλήγησαν το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, της Λιθακιάς και του Αγαλά, δεν εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τόσο ο Δήμος Ζακύνθου όσο και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, προχώρησαν σε καθαρισμούς φερτών υλικών στις παραπάνω περιοχές.

