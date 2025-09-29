Ο ουρανός της Ρόδου μεταμορφώθηκε σε έναν εντυπωσιακό καμβά φωτός, όπου το αρχαίο θαύμα του Κολοσσού «αναστήθηκε» μαζί με τα εμβληματικά σύμβολα του νησιού: τα ελάφια, την Κοιλάδα των Πεταλούδων, τους Ιππότες και τον Ολυμπιονίκη Διαγόρα.

Η ελληνική start-up DRNS Drone Light Show, που ιδρύθηκε από δύο νέους Έλληνες, παρουσίασε στη Ρόδο το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με 1.000 drones και τη χρήση για πρώτη φορά «πίδακων φωτός» συγχρονισμένων με την εναέρια χορογραφία, το αποτέλεσμα ήταν ένα πρωτοποριακό υπερθέαμα, όπου η τεχνολογία συνάντησε τον μύθο και την ιστορία, προβάλλοντας με μοναδικό τρόπο τον ελληνικό τουρισμό, τον πολιτισμό και την κληρονομιά. Το show κορυφώθηκε με τη λέξη ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – PHILOXENIA και ολοκληρώθηκε με το μήνυμα: «Rhodes: Where History Breathes, and Hospitality Shines».

Η DRNS είχε γίνει γνωστή τον Μάιο του 2025 με το εντυπωσιακό drone show της Adidas στην Αθήνα, που προκάλεσε τότε μεγάλη συζήτηση στα social media. Παρά τις αμφισβητήσεις, η εταιρεία απέδειξε πως όλα είχαν γίνει νόμιμα και χωρίς παραβιάσεις. Σήμερα, λίγους μήνες αργότερα, απέδειξε ότι ελληνικές ιδέες και ομάδες μπορούν να σταθούν δίπλα σε διεθνή γεγονότα, προβάλλοντας τη χώρα μέσα από την καινοτομία και τον πολιτισμό.

Το όραμα της ομάδας



Οι δύο συνιδρυτές της DRNS έθεσαν από την αρχή τρεις στόχους:

Να φέρουν στην Ελλάδα έναν σύγχρονο τρόπο ψυχαγωγίας και ένα ισχυρό εργαλείο marketing διεθνών προδιαγραφών.

Να αποδείξουν ότι και στην Ελλάδα μπορούν να παραχθούν έργα παγκόσμιου βεληνεκούς.

Να δημιουργήσουν εμπειρίες που παντρεύουν τον μύθο, την ιστορία και την τεχνολογία.



