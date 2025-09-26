«Η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη και πρόσθεσε ότι στο νησί εξελίσσεται παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης, επαναλαμβάνοντας, παράλληλα, ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, σαφές μήνυμα στην Τουρκία, καλώντας την να άρει το casus belli. «Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus belli πρέπει να αρθεί», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το Ισραήλ παραμένει στρατηγικός εταίρος για τη χώρα, τονίζοντας όμως ότι αν συνεχίσει έτσι θα απομακρύνει τους φίλους του. «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου». Τόνισε, δε, ότι η χώρα παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται για έναν πόλεμο για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. «Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία χωρίς καμία επιφύλαξη. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία ειρήνης χωρίς κατάπαυση του πυρός και χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κ. Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ