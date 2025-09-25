Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Σύμφωνα με το neakriti, τα δύο αδέλφια, που μαχαιρώθηκαν από τα μέλη της άλλης οικογένειας, εντοπίστηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι, που έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.



Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.

Πηγή: CNN.gr