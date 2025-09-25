Αίτημα εκταφής κατέθεσε και η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη, θύμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Με νέο υπόμνημα προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την «ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου».

Η κ. Καρυστιανού επισημαίνει πως στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.



Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι το αίτημα εκταφής της αδικοχαμένης κόρης της έχει διττή βάση και θα πρέπει να γίνει «για λόγους ταυτοποίησης (άρθρα 8 & 2 ΕΣΔΑ) και για λόγους εντοπισμού των χημικών που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Ντένις.

