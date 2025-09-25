Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Φωκίδα από την είδηση ότι ένα παιδάκι μόλις 5 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα το πρωί στο Λιδωρίκι και ενώ περνούσε μια απλή ίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, το παιδί διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Αμέσως σήμανε συναγερμός για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του, καθώς υπάρχουν υποψίες για μηνιγγίτιδα.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το παιδάκι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του και τίποτα δεν προμήνυε κάτι επικίνδυνο ή κακό.

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το ΑΤ Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Τραγωδία στη Φωκίδα: Υποψίες για μηνιγγίτιδα

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες μοιραία παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα και για αυτό κρίθηκε απαραίτητο να διευκρινιστεί άμεσα η αιτία θανάτου προκειμένου να ληφθούν μέτρα και για τη δημόσια υγεία.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, δήλωσε στο lamiareport.gr ότι έχει γίνει ήδη και εντελώς προληπτικά απολύμανση στο νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό Λιδωρικίου.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: In.gr