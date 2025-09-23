Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου, με το θάρρος και το μήνυμά του, έγινε σύμβολο ελπίδας όχι μόνο για τους φιλάθλους της ΑΕΚ αλλά και για όλους όσοι δίνουν έναν δύσκολο προσωπικό αγώνα.

Η εμφάνισή του στη γιορτή των βραβείων ΠΣΑΠΠ στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση δεν ήταν απλώς μια τιμητική στιγμή· ήταν μια υπενθύμιση για το πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη, η πίστη και το πείσμα μπροστά στις δυσκολίες της ζωής. Η χειρονομία των ποδοσφαιριστών Σταύρου Πήλιου και Γιάννη Κωνσταντέλια, που του χάρισαν τις φανέλες τους, και η προσφορά διαρκείας από την ΠΑΕ ΑΕΚ μέσω του «Make-A-Wish», δείχνουν πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού χώρου και να μετατραπεί σε φορέα κοινωνικής προσφοράς και έμπνευσης.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) έκανε μια ουσιαστική και συγκινητική επιλογή, τιμώντας όχι έναν αθλητή του γηπέδου, αλλά έναν αθλητή της ζωής.

Η ιστορία του Μιχαήλ είναι μια υπενθύμιση σε όλους μας: ακόμα και οι πιο δύσκολες μάχες μπορούν να κερδηθούν με πίστη, αγάπη και στήριξη.