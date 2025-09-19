Το όνομα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 48 υποψηφίων που εγκρίθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης από τη Γερουσία των ΗΠΑ, καθιστώντας την επίσημα τη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Axios, η επικύρωσή της ήρθε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής» — μιας αλλαγής στους κανονισμούς της Γερουσίας που εισήγαγε η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, επιτρέποντας την έγκριση υποψηφίων σε ομάδες αντί για μεμονωμένα.

Αρχικά, η κ. Γκίλφοϊλ αναμενόταν ήδη να βρίσκεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, η αντίσταση των Δημοκρατικών στην ψήφιση του νομοσχεδίου που ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ αποκαλούσε «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» τους οδήγησε στο να αρνηθούν τη στήριξη στη διαδικασία επικύρωσης, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Από τον Δεκέμβριο



Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2024 τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μιλώντας με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια:



«Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι υπήρξε στενή φίλη και σύμμαχος», είχε δηλώσει. «Η τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία της στη νομική επιστήμη, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, σε συνδυασμό με το οξύ πνεύμα της, την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό».

Στις 9 Ιουλίου, εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, όπου έλαβε το «πράσινο φως» με 13 ψήφους υπέρ και 9 κατά.

Κατά την κατάθεσή της, η Γκίλφοϊλ εξήρε τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναπτυσσόμενη οικονομία της Ελλάδας. Εξέφρασε επίσης τον σεβασμό της προς την Ορθοδοξία και την ελευθερία της θρησκευτικής πίστης, δεσμευόμενη να εργαστεί για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.



Την Πέμπτη, η Ολομέλεια της Γερουσίας ενέκρινε σε μία ψηφοφορία 48 υποψηφίους του Προέδρου Τραμπ — μεταξύ αυτών και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ — μετά την ενεργοποίηση της «πυρηνικής επιλογής». Αυτές ήταν οι πρώτες επικυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την αλλαγή των κανονισμών.





