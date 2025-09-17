Μεθοδικότητα καταγγελτική, διάθεση εμμονική με τον Νίκο Δένδια στην Τουρκία

Η τουρκική εφημερίδα Σοζτζού καταγράφει και καταγγέλλει άλλη μία παρουσία του Νίκου Δένδια στον Έβρο, ως μία ακόμη ένδειξη «αντιτουρκικής» στάσης.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε στα εγκαίνια μνημείου στην Καβύλη Ορεστιάδας, όπου δήλωσε ότι «η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι εγγυημένες. Διατηρούνται μέσω του αγώνα και της ανθρώπινης ζωής». Το ρεπορτάζ της αντιπολιτευόμενης, κεμαλικής εφημερίδας Σοζτζού υπογραμμίζει σήμερα τον τόπο και τον χρόνο της παρουσίας του Έλληνα υπουργού, κάνοντας λόγο για εικόνα «επίδειξης» απέναντι στην Τουρκία και για τοποθέτηση-πολιτικό μήνυμα του Νίκου Δένδια «προς ανατολάς», εντείνοντας το αφήγημά της για συστηματική στοχοποίηση της Τουρκίας.

«Ο Έλληνας υπουργός εγκαινίασε μνημείο κοντά στα τουρκικά σύνορα – Έκαναν επίδειξη δύναμης στα σύνορα της Τουρκίας», είναι οι χαρακτηριστικοί τίτλοι που χρησιμοποιεί η τουρκική εφημερίδα.