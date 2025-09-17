Έκτακτη άσκηση που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ειδικών δυνάμεων, σε όλη την επικράτεια ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Ο σκοπός είναι να αξιολογηθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δεδομένων των τουρκικών ανακοινώσεων σχετικά με τις έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις».

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 11:00 θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Τουρκία, από την πλευρά της, είχε εκδώσει NAVTEX τη Δευτέρα (15.09.2025) για θαλάσσιες έρευνες του «Πίρι Ρέις» σε περιοχές του Αιγαίου.