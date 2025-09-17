Απεργία πείνας ξεκίνησε πριν από δύο ημέρες στην πλατεία Συντάγματος ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Βασίλης Ρούτσι εκφράζει την αγανάκτησή του για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά και για τις προσπάθειες συγκάλυψης των πραγματικών αιτίων που οδήγησαν στο πρωτοφανές αυτό δυστύχημα, που συγκλόνισε την Ελλάδα την Άνοιξη του 2023.

Εκατοντάδες άνθρωποι έρχονται στο Σύνταγμα για να στηρίξουν τον απεργο πείνας Πάνο Ρούτσι.

Για μια καλή κουβέντα, για μια αγκαλιά.

Το τραγικό συμβάν στοίχισε τη ζωή σε 57 επιβάτες, μεταξύ των οποίων κυρίως νέοι άνθρωποι και φοιτητές που ταξίδευαν για τις σπουδές τους στη Θεσσαλονίκη.