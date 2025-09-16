Ένας 33χρονος επιδειξίας συνελήφθη στο Αιγάλεω, αφού παρενόχλησε δύο ανήλικα κορίτσια και μια 55χρονη, κάνοντας άσεμνες κινήσεις.

Το skai.gr έφερε στη δημοσιότητα και βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει τον δράστη, που έχει καταγωγή από τη Συρία, να πλησιάζει την πυλωτή της πολυκατοικίας που μένει το 17χρονη κορίτσι, μπροστά στο οποίο έκανε ασελγείς χειρονομίες.

Στις εικόνες φαίνεται να στέκεται στην εξωτερική πόρτα και να την ανοίγει. Στη συνέχεια, η 17χρονη βγαίνοντας από την πολυκατοικία, τον βλέπει και άρχισε να του φωνάζει να φύγει, τονίζοντας του πως οι κινήσεις του καταγράφονται από κάμερες.

Δύο άτομα τον ακινητοποίησαν, ενημέρωσαν την Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΣΚΑΙ