Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πανευτυχής για την κατάκτηση της 3ης θέσης και του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

O «Greek Freak» τα έδωσε όλα για την Εθνική Ελλάδος, κερδίζοντας με το «σπαθί» του θέση στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Σε ανάρτησή του στα social media έχει ένα βίντεο με φάσεις από τη συμμετοχή του με τα γαλανόλευκα στο Ευρωμπάσκετ και γράφει:

«Τίποτα δε συγκρίνεται με το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου»