Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη έχουν παρουσιάσει ραγδαία αύξηση, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στη Γαύδο.

Ειδικότερα, στα πλάνα διακρίνεται ένα πλοιάριο γεμάτο μετανάστες να φτάνει σε μια παραλία. Οι λουόμενοι το πλησιάζουν και με τα χέρια προσπαθούν να απωθήσουν τη βάρκα ξανά προς τα ανοιχτά.

Δύο επιχειρήσεις για τη διάσωση 109 τις τελευταίες ώρες

Ενδεικτικό της κατάσταση είναι ότι τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 μεταναστών, νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά χθες βράδυ, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, όταν παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε 40 αλλοδαπούς σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Πλεύρης για μετανάστες: Θα αποσυμφορηθεί πλήρως η Κρήτη μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες

Για το θέμα μίλησε στο Ertnews ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, διαβεβαιώνοντας ότι «μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες θα έχει αποσυμφορηθεί πλήρως το νησί της Κρήτης».

Επιπλέον, προανήγγειλε την αποχώρηση περίπου 600 μεταναστών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς παρατηρούν το φαινόμενο για να διαπιστώσουν «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή σχετίζεται με διαφορετικά θέματα σκοπιμότητας και εργαλειοποίησης».

Πηγή: iefimerida.gr