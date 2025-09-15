Δεν έχουν τέλος οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο. Τα ξημερώματα μια βάρκα με 100 μετανάστες έφτασε στην παραλία Τρυπητή, ενώ λίγο αργότερα πιθανότατα η ίδια βάρκα προσέγγισε την παραλία Κόρφος όπου κατέβηκαν επίσης άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων υπάρχουν 80 ανδρες, 11 γυναικες και 9 παιδιά, κατά δήλωση τους όλοι από το Σουδάν. Πέντε άτομα από αυτούς που βγήκαν στον Κόρφο έχασαν το μονοπάτι και αυτήν την ώρα οι αρχές του νησιού προσπαθούν να τους εντοπίσουν.

Δύο λιμενικοί, δύο πυροσβέστες και ένας αστυνομικός στη Γαύδο βρίσκονται στα όρια τους καθώς από την Παρασκευή οι μεταναστευτικές ροές είναι ασταμάτητες. Οι 56 πρωινοί μετανάστες έχουν φτάσει ήδη στο λιμάνι της Γαύδου Καραβέ, ενώ και οι υπόλοιποι αναμένεται να μεταφερθούν εκεί τις επόμενες ώρες. Οι συγκεκριμένοι μετανάστες δεν θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, όπου παρατηρείται συμφόρηση, μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των προγούμενων 24ώρων.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη, στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς βρίσκονται σήμερα 1.139 μετανάστες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά εντάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην αποχώρηση των υγειονομικών και των ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού που τους έλεγχαν και τους σίτιζαν, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά τους.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η σίτιση χθες το βράδυ έγινε με τη συνδρομή ανδρών του ΤΑΕ, της Άμεσης Δράσης και του Λιμενικού και διήρκεσε 6 ώρες.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, από σήμερα θα αρχίσει η διαδικασία της σταδιακής αποσυμφόρησης του χώρου στην Αγυιά Χανίων και για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη στην περιοχή δύο περιπολικά του Λιμενικού για να μεταφέρουν τους πρώτους από τους μετανάστες σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα.

Στο μεταξύ το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο με τους μετανάστες σε επιστολή τους τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου φιλοξενίας με αφορμή την έκρηξη των μεταναστευτικών ροών:

«… Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα όρια. Συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες, εξευτελιστικές. Εκφράζουμε για άλλη μία φορά την έντονη ανησυχία μας και ζητούμε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στους χώρους της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά ταλαιπωρημένοι άνθρωποι — μεταξύ αυτών γυναίκες και μικρά παιδιά. οι τελευταίες ημέρες δημιούργησαν ένα ασφυκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για την έσχατη αντίδραση ανθρώπων που ζουν καθημερινά σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπενθυμίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων επιλέχθηκαν για την προσωρινή φύλαξη και για την μεταγωγή των ατόμων σε κλειστές δομές, έχουμε καταλήξει κάποιοι μετανάστες να κρατούνται παραπάνω από μήνα στον συγκεκριμένο χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση. Σήμερα 15/09/2025 στις εγκαταστάσεις φιλοξενούνται προσωρινά 1.150 άνθρωποι, αριθμός που ξεπερνάει κατά πολύ τα ελάχιστα όρια ασφάλειας. Ενώ οι συνθήκες υγιεινής δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο . Οι διαμαρτυρίες των μεταναστών είναι συνέπεια όλων των παραπάνω καταστάσεων. Για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των προσωρινά φιλοξενούμενων, είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση εξεύρεση νέου, κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, ο οποίος να πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και αξιοπρέπειας. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ως προς την επίλυση του τόσο σοβαρού θέματος το οποίο έχει προκύψει».

